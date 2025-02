Inter, fuori casa andamento da record in zona gol. Nel mirino il Galatasaray

Poche squadre in Europa hanno fatto meglio dell'Inter se si prende in considerazione la voce 'gol in trasferta'. La media di reti segnate lontano dalle mura di San Siro è di 2.45 punti a partita e questa media è possibile anche grazie ai 30 gol (su 56 t0tali in campionato) segnati fuori casa (19 i gol subiti in totale in campionato, 6 subiti fuori casa ). Il Liverpool e lo Sporting Braga sono davanti con 2,50, mentre il Galatasaray è primo con 2,80 con dieci gare giocate.