Si parla di Como, che ha Ludi, ha il presidente, ha Fabregas che fa un po' l'Allegri ma c'è Ludi sempre presente, non può non esserci nessuno del Milan allo stadio nella partita decisiva. Mi offendo io se non ho il mio dirigente allo stadio. Sono allora meno furbi Percassi, Galliani, Lotito, Marotta, Chiellini, Saputo? Sono sempre vicini alla squadra"

Quando c'era un derby, ora lo posso raccontare che sono passati 25 anni, io pensavo e dicevo solo agli amici più stretti di Montecatini: "Ragazzi, ma quando esci dal tunnel e da una parte hanno il capitano Franco Baresi e te hai capitano Antonio Paganin o Massimo Paganin, ma dove vuoi andà? Ho parlato dei fratelli Paganin che mi stanno simpatici e sono professionisti serissimi. Quando inquadrano la tribuna d'onore e da una parte vedi Zanetti, Marotta e Ausilio, dall'altra vedi Gabbia, Tare e il suo bodyguard, dove vuoi andà?"