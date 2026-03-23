Nelle pagelle di Tuttosport è Piotr Zielinski il peggiore in campo di Fiorentina-Inter. Per il centrocampista polacco voto 5: "Soffre la fisicità e il dinamismo di Brescianini e in avanti si vede poco". Il migliore dei nerazzurri è invece Pio Esposito, 7: "Gli bastano 39” per segnare e allo scadere De Gea gli nega il bis. In mezzo qualità e sostanza". 5 per Kolarov: "La partenza è strepitosa, ma dopo un quarto d’ora l’Inter esce dalla partita".