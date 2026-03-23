Nelle pagelle di Tuttosport è Piotr Zielinski il peggiore in campo di Fiorentina-Inter. Per il centrocampista polacco voto 5: "Soffre la fisicità e il dinamismo di Brescianini e in avanti si vede poco". Il migliore dei nerazzurri è invece Pio Esposito, 7: "Gli bastano 39” per segnare e allo scadere De Gea gli nega il bis. In mezzo qualità e sostanza". 5 per Kolarov: "La partenza è strepitosa, ma dopo un quarto d’ora l’Inter esce dalla partita".
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fcinter1908 ultimora Ts – Fiorentina-Inter, pagelle: Zielinski, gara 5. E 5 anche per Kolarov: “Dopo 15’…”
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Ts – Fiorentina-Inter, pagelle: Zielinski, gara 5. E 5 anche per Kolarov: “Dopo 15’…”
Le pagelle del quotidiano su Fiorentina-Inter
Gli altri voti:
Sommer 5,5, Bisseck 5,5, Akanji 6, Carlos Augusto 6, Acerbi 6, Barella 6, Sucic 5,5, Calanoglu 6, Frattesi 5,5, Dimarco 6, Thuram 5,5, Bonny 5.
(Tuttosport)
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