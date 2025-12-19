I viola si sono qualificati per i playoff in programma a febbraio ma sono usciti sconfitti per 1-0 mostrando ancora tante lacune nel gioco e nel carattere. I tifosi della Fiesole attraverso una nota ufficiale parlando di ''scempio che squadra e società stanno portando avanti. Ciò ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola, vergognatevi tutti''. Pertanto ''la curva Fiesole nei primi 20' della gara di domenica resterà vuota'' e l'invito è stato lanciato anche agli altri settori dello stadio.