Supercoppa, gol lampo di Thuram. E non è il primo per l’Inter

Il calciatore francese ha segnato nella semifinale contro il Bologna un gol dopo un minuto e dodici secondi

Un gol lampo, raro in generale e sicuramente in Supercoppa italiana. Quello di Marcus Thuram (1:12) è solo il secondo gol realizzato nel corso dei primi due minuti di gioco nella storia del torneo. Il francese ha segnato pochi secondi dopo l'inizio della semifinale tra Bologna e Inter che si gioca questa sera a Riyad, in Arabia Saudita.