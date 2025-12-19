FC Inter 1908
Supercoppa, gol lampo di Thuram. E non è il primo per l’Inter

Il calciatore francese ha segnato nella semifinale contro il Bologna un gol dopo un minuto e dodici secondi
Eva A. Provenzano
Un gol lampo, raro in generale e sicuramente in Supercoppa italiana. Quello di Marcus Thuram (1:12) è solo il secondo gol realizzato nel corso dei primi due minuti di gioco nella storia del torneo. Il francese ha segnato pochi secondi dopo l'inizio della semifinale tra Bologna e Inter che si gioca questa sera a Riyad, in Arabia Saudita.

Lo scrive Opta sottolineando che quello del giocatore nerazzurro è il secondo gol più veloce della Supercoppa dopo quello segnato da Robbie Keane. Correva l'anno 2000 e il giocatore che allora vestiva la maglia dell'Inter segnò dopo due minuti contro la Lazio nella gara che poi finì 4-3 per i biancocelesti.

 

