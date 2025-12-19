Rigore prima assegnato e poi revocato all'Inter in Supercoppa. Nel secondo tempo, l'arbitro Chiffi ha assegnato un penalty ai nerazzurri al 58' per un presunto fallo di Heggem ai danni di Bonny. È però intervenuto il Var e il direttore di gara ha cambiato idea: niente rigore. Ma chi avrebbe calciato senza lo specialista Calhanoglu in campo?
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Tolto un rigore all’Inter in Supercoppa: ecco chi avrebbe calciato senza Calha in campo
ultimora
Tolto un rigore all’Inter in Supercoppa: ecco chi avrebbe calciato senza Calha in campo
Rigore prima assegnato e poi revocato all'Inter in Supercoppa: ecco chi avrebbe calciato senza Calhanoglu in campo
Sul dischetto era già pronto Piotr Zielinski. Aveva già preso il pallone - senza alcuna discussione - e lo aveva posizionato, prima della revoca del penalty. Un segnale forte e chiaro: senza il turco in campo, i rigori li calcia Zielinski se è sul terreno di gioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA