Rigore prima assegnato e poi revocato all'Inter in Supercoppa: ecco chi avrebbe calciato senza Calhanoglu in campo

Rigore prima assegnato e poi revocato all'Inter in Supercoppa. Nel secondo tempo, l'arbitro Chiffi ha assegnato un penalty ai nerazzurri al 58' per un presunto fallo di Heggem ai danni di Bonny. È però intervenuto il Var e il direttore di gara ha cambiato idea: niente rigore. Ma chi avrebbe calciato senza lo specialista Calhanoglu in campo?