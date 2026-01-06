Intervenuto in conferenza stampa in vista della semifinale di Supercoppa contro l'Athletic Bilbao, Hansi Flick ha parlato di Joao Cancelo confermando che la trattativa è a buon punto.
Flick: “Cancelo? Non è ancora fatta, ma felice se arrivasse. Volevamo un centrale, ma…”
"Ho parlato con il mio staff e con Deco e pensiamo che quando Araujo tornerà avremo buone alternative in difesa. Cancelo può giocare su entrambi le fasce, può offrirci buone opzioni. Non è ancora un affare fatto, ma sarei felice se andasse in porto. Abbiamo parlato di ingaggiare un difensore centrale, ma questa è una buona opzione per questi sei mesi".
"Conosci la situazione meglio di me. Siamo in una situazione in cui dobbiamo essere intelligenti negli acquisti, non è come le altre squadre che possono pagare centinaia di milioni per i giocatori. Ma va bene, per i giovani è un bene, possono crescere e ci fidiamo di loro".
