Perché l'Inter è da scudetto e perché non lo è? Michele Criscitiello ha risposto così alle due domande sui nerazzurri

Matteo Pifferi Redattore 6 gennaio - 16:30

Intervenuto su Youtube a Cose Scomode, Podcast di Aura Sport, Michele Criscitiello ha parlato così di Inter:

"Inter da scudetto: perché sì e perché no? Perché sì perché l'Inter è la squadra più forte, il contro è l'allenatore che rischia di perdersi quando le partite vanno 6 punti come accaduto negli scontri diretti e anche nell'alternanza Champions-campionato"

Miglior acquisto del 2025? — "Rabiot"

Su Conte — "Non avevo capito la sua strategia, lo sfogo dopo Bologna. Per me è più stratega che allenatore"

Su Bastoni col Bologna — "Andava espulso. Sono il primo nemico dell'arbitro che fa il protagonista ma va fatto un applauso a Guida per come ha gestito la vicenda Bastoni. Un arbitro leggermente permaloso ti rovina la partita, ti caccia Bastoni e devi stare zitto. Ieri ha arbitrato con coscienza, per una volta non è stato Guida in stato di ebbrezza"