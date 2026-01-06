FC Inter 1908
Criscitiello: “Bastoni andava espulso col Bologna! Applausi a Guida perché…”

Perché l'Inter è da scudetto e perché non lo è? Michele Criscitiello ha risposto così alle due domande sui nerazzurri
Matteo Pifferi 

Intervenuto su Youtube a Cose Scomode, Podcast di Aura Sport, Michele Criscitiello ha parlato così di Inter:

"Inter da scudetto: perché sì e perché no? Perché sì perché l'Inter è la squadra più forte, il contro è l'allenatore che rischia di perdersi quando le partite vanno 6 punti come accaduto negli scontri diretti e anche nell'alternanza Champions-campionato"

Miglior acquisto del 2025?

"Rabiot"

Su Conte

"Non avevo capito la sua strategia, lo sfogo dopo Bologna. Per me è più stratega che allenatore"

Su Bastoni col Bologna

"Andava espulso. Sono il primo nemico dell'arbitro che fa il protagonista ma va fatto un applauso a Guida per come ha gestito la vicenda Bastoni. Un arbitro leggermente permaloso ti rovina la partita, ti caccia Bastoni e devi stare zitto. Ieri ha arbitrato con coscienza, per una volta non è stato Guida in stato di ebbrezza"

