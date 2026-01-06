FC Inter 1908
"L'Inter col Bologna mi è piaciuta tantissimo, forse non l'avevamo mai vista così continua per tutta la partita", dice Caressa
Fabio Caressa, intervenuto sul suo profilo Youtube, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria col Bologna:

"Nella mia top 11 di giornata a centrocampo metto Zielinski. L'Inter col Bologna mi è piaciuta tantissimo, forse non l'avevamo mai vista così continua per tutta la partita. L'Inter pressa più dell'Inter già buona che vedevamo gli anni scorsi. La comunicazione di Chivu è pressoché perfetta, lo conosco bene Cristian, so i valori che lo muovono, mi piace che non cerca la polemica, prende tutto col sorriso e toglie tensioni. Mi piace come fa giocare la sua squadra.

All'Inter manca sempre il giocatore che salta l'uomo però Chivu sta migliorando alcuni nella rosa. Zielinski è tornato quello del Napoli, ha avuto problemi fisici l'anno scorso, il gol è bellissimo, può giocare da mezzala ma anche davanti alla difesa. Da mezzala garantisce un'alternativa veramente importante e valida a Mkhitaryan. L'Inter continua a fare passi in avanti ma non vuol dire che non possa succedere di nuovo che possa spegnersi. Mi sembra che ogni tanto la squadra si piaccia troppo, è convinta dei suoi mezzi e ogni tanto riduce l'acceleratore.

Non avendo uomini che fanno uno contro uno, deve essere sempre compatta, correre e pressare fornendo prestazioni per 90'. Il click della leziosità può verificarsi di nuovo. Chivu ci ha già lavorato ma deve lavorare ancora su questo. Zielinski è stato notevole col Bologna, il risultato poteva essere più rotondo e torniamo al discorso della concretezza che è il discorso che manca, il pezzetto che manca oltre al fatto che la squadra fa più fatica a fare gioco quando va in svantaggio e l'avversario si chiude. E infatti ha portato a casa solo 3 punti da posizioni di svantaggio"

