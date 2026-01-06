"L'Inter col Bologna mi è piaciuta tantissimo, forse non l'avevamo mai vista così continua per tutta la partita", dice Caressa

Matteo Pifferi Redattore 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 16:16)

Fabio Caressa, intervenuto sul suo profilo Youtube, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria col Bologna:

"Nella mia top 11 di giornata a centrocampo metto Zielinski. L'Inter col Bologna mi è piaciuta tantissimo, forse non l'avevamo mai vista così continua per tutta la partita. L'Inter pressa più dell'Inter già buona che vedevamo gli anni scorsi. La comunicazione di Chivu è pressoché perfetta, lo conosco bene Cristian, so i valori che lo muovono, mi piace che non cerca la polemica, prende tutto col sorriso e toglie tensioni. Mi piace come fa giocare la sua squadra.

All'Inter manca sempre il giocatore che salta l'uomo però Chivu sta migliorando alcuni nella rosa. Zielinski è tornato quello del Napoli, ha avuto problemi fisici l'anno scorso, il gol è bellissimo, può giocare da mezzala ma anche davanti alla difesa. Da mezzala garantisce un'alternativa veramente importante e valida a Mkhitaryan. L'Inter continua a fare passi in avanti ma non vuol dire che non possa succedere di nuovo che possa spegnersi. Mi sembra che ogni tanto la squadra si piaccia troppo, è convinta dei suoi mezzi e ogni tanto riduce l'acceleratore.

Non avendo uomini che fanno uno contro uno, deve essere sempre compatta, correre e pressare fornendo prestazioni per 90'. Il click della leziosità può verificarsi di nuovo. Chivu ci ha già lavorato ma deve lavorare ancora su questo. Zielinski è stato notevole col Bologna, il risultato poteva essere più rotondo e torniamo al discorso della concretezza che è il discorso che manca, il pezzetto che manca oltre al fatto che la squadra fa più fatica a fare gioco quando va in svantaggio e l'avversario si chiude. E infatti ha portato a casa solo 3 punti da posizioni di svantaggio"