Ecco le sue parole: "Avere una partita a settimana aiuta tantissimo. Lo scudetto che io ho vinto col Milan l'abbiamo vinto perché usciamo dalla Champions e fisicamente eravamo tanto più forti degli altri. In quel campionato pensavamo una cosa che poche volte mi è capitata: sai quando nelle interviste dici "dobbiamo pensare partita dopo partita, oensare come se fosse una finale"? Noi lo facevamo vermente, senza pensare a quello che succedeva. Sapevamo che per vincerelo, l'Inter doveva fare un passo falso, e poi è successo a Bologna. Da lì è stato solo entusiasmo: stavamo bene, non ho mai pensato dopo di perderlo, mai. Era arrivata la convinzione, dopo un percorso che viene da lontano. Il mister ci aveva messo 4 anni per dare un'identità precisa, con noi che andavamo a prendere gli avversari uno contro uno. Se non stao bene fisicamente, è un gioco che non puoi fare".