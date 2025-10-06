La crescita dell'Inter in questa stagione è sotto gli occhi di tutti. Dopo le due sconfitte consecutive, la squadra di Chivu ha reagito e ora è in grande fiducia. Si dovrà confermare alla ripresa con gli scontri diretti.

"L’Inter è dunque ormai a misura di Chivu, una creatura a immagine e somiglianza dell’allenatore: organizzata, inferocita, con la testa libera dai vecchi affanni, sia quando la palla non entra sia quando gli avversari si fanno pericolosi. Insomma, c’è un’idea rotonda e nuova di gioco, che partirà pure dal vecchio modulo inzaghiano — impossibile prescindere da un centrocampo con tre scudieri - e arriva ben oltre, con la benedizione di tutta la squadra. Il tutto, provando a mescolare spettacolo e concretezza, paillettes e tuta da lavoro: arriveranno, infatti, notti più complicate di quella di sabato e bisognerà sporcarsi gli abiti e saper soffrire. L’obiettivo ora è mantenere questo livello, farlo diventare normalità, e usare anche le piccole scintille per accendere il gruppo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.