La crescita dell'Inter in questa stagione è sotto gli occhi di tutti. Dopo le due sconfitte consecutive, la squadra di Chivu ha reagito e ora è in grande fiducia. Si dovrà confermare alla ripresa con gli scontri diretti.
Inter, nuove idee con la benedizione della squadra. Dumfries? Tutto finito negli spogliatoi
"L’Inter è dunque ormai a misura di Chivu, una creatura a immagine e somiglianza dell’allenatore: organizzata, inferocita, con la testa libera dai vecchi affanni, sia quando la palla non entra sia quando gli avversari si fanno pericolosi. Insomma, c’è un’idea rotonda e nuova di gioco, che partirà pure dal vecchio modulo inzaghiano — impossibile prescindere da un centrocampo con tre scudieri - e arriva ben oltre, con la benedizione di tutta la squadra. Il tutto, provando a mescolare spettacolo e concretezza, paillettes e tuta da lavoro: arriveranno, infatti, notti più complicate di quella di sabato e bisognerà sporcarsi gli abiti e saper soffrire. L’obiettivo ora è mantenere questo livello, farlo diventare normalità, e usare anche le piccole scintille per accendere il gruppo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Vedere uscire Dumfries col muso (malumore subito passato negli spogliatoi) non ha minimamente turbato l’allenatore, che si era premurato di esporre la sua filosofia alla squadra a tempo debito: purché dentro i limiti, sono ben accette le reazioni nervose che dimostrino voglia, passione, attaccamento. Dopo lo psicodramma nerazzurro vissuto da maggio in poi, non era scontato tenere così alte le motivazioni e creare un ambiente sereno per riprovarci. Eppure, l’Inter cresce sosta dopo sosta, migliora giorno dopo giorno. Guadagna un centimetro alla volta, come religione sui campi dell’amata NFL", aggiunge Gazzetta.
