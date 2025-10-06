Nella sua edizione odierna, il Corriere della Sera svela un retroscena sul rigore calciato e sbagliato da Christian Pulisic in Juventus-Milan. "L’americano, in questa stagione fra i più brillanti del Diavolo, sistema la palla sul dischetto. Lo Stadium trattiene il respiro, temendo una sconfitta dopo quattro pari consecutivi".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Juve-Milan, retroscena sul rigore di Pulisic e reazione Allegri: “Ma come? Glielo avevo…”
ultimora
Juve-Milan, retroscena sul rigore di Pulisic e reazione Allegri: “Ma come? Glielo avevo…”
Nella sua edizione odierna, il Corriere della Sera svela un retroscena sul rigore calciato e sbagliato da Pulisic in Juventus-Milan
"Max Allegri, come d’abitudine, non osserva il calcio di rigore. Dà le spalle all’azione, non è la prima volta: lo fa un po’ per scaramanzia e molto per contenere l’ansia. Pulisic manda la palla in curva, i tifosi bianconeri esplodono. Max si gira e si fa raccontare lo sviluppo della manovra dal vice Landucci. Prima chiede se Di Gregorio ha parato il tiro di Pulisic e, ricevuta la risposta negativa, pone un’altra domanda. «Ha tirato di piatto? Ma come? Glielo avevo detto di non farlo».
(Corriere della Sera)
© RIPRODUZIONE RISERVATA