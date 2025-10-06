"Max Allegri, come d’abitudine, non osserva il calcio di rigore. Dà le spalle all’azione, non è la prima volta: lo fa un po’ per scaramanzia e molto per contenere l’ansia. Pulisic manda la palla in curva, i tifosi bianconeri esplodono. Max si gira e si fa raccontare lo sviluppo della manovra dal vice Landucci. Prima chiede se Di Gregorio ha parato il tiro di Pulisic e, ricevuta la risposta negativa, pone un’altra domanda. «Ha tirato di piatto? Ma come? Glielo avevo detto di non farlo».