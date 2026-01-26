Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Alessandro Florenzi, ex calciatore, ha commentato così la straripante vittoria dell'Inter col Pisa di venerdì: "La costruzione dell'Inter ha portato molti vantaggi: ogni volta che escono e arrivano al tiro ti ritrovi pericoloso.
Florenzi azzarda: “Inter è prima e forse dobbiamo cominciare a parlare di…”
A Sky Calcio Club, Alessandro Florenzi, ex calciatore, ha commentato così la straripante vittoria dell'Inter col Pisa di venerdì
L'Inter è prima e forse dobbiamo quasi cominciare a parlare di battaglia per il secondo posto", ha concluso.
