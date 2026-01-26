FC Inter 1908
Florenzi azzarda: “Inter è prima e forse dobbiamo cominciare a parlare di…”

A Sky Calcio Club, Alessandro Florenzi, ex calciatore, ha commentato così la straripante vittoria dell'Inter col Pisa di venerdì
Marco Astori
Marco Astori 

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Alessandro Florenzi, ex calciatore, ha commentato così la straripante vittoria dell'Inter col Pisa di venerdì: "La costruzione dell'Inter ha portato molti vantaggi: ogni volta che escono e arrivano al tiro ti ritrovi pericoloso.

L'Inter è prima e forse dobbiamo quasi cominciare a parlare di battaglia per il secondo posto", ha concluso.

