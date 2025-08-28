FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Alessandro Florenzi si ritira dal calcio giocato a 34 anni: l’annuncio sui social

ultimora

Alessandro Florenzi si ritira dal calcio giocato a 34 anni: l’annuncio sui social

Alessandro Florenzi si ritira dal calcio giocato a 34 anni: l’annuncio sui social - immagine 1
Alessandro Florenzi si ritira. Lo fa a 34 anni e dopo aver vinto l'Europeo del 2021 con la maglia dell'Italia e un campionato con il Milan
Marco Macca Redattore 

Alessandro Florenzi si ritira. Lo fa a 34 anni e dopo aver vinto l'Europeo del 2021 con la maglia dell'Italia e un campionato con il Milan nella stagione 2021-'22.

Alessandro Florenzi si ritira dal calcio giocato a 34 anni: l’annuncio sui social- immagine 2
Getty Images

L'annuncio arriva tramite i suoi canali social con una lettera dedicata al pallone. "Grazie di tutto, amico mio - inizia il giocatore - Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all'ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato.

Alessandro Florenzi si ritira dal calcio giocato a 34 anni: l’annuncio sui social- immagine 3

Florenzi ringrazia l'agente, Alessandro Lucci, poi ogni compagno, allenatore e dirigente avuto nel corso della propria carriera perché "giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore". Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me". Florenzi conclude: "Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me".

Leggi anche
Alessandro Florenzi si ritira dal calcio giocato a 34 anni: l’annuncio sui social
A. Paganin: “In molti hanno rimesso in alto l’Inter dopo il 5-0 all’esordio....

© RIPRODUZIONE RISERVATA