A. Paganin: “In molti hanno rimesso in alto l’Inter dopo il 5-0 all’esordio. Non credo…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato del campionato e della lotta scudetto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato del campionato e della lotta scudetto. In particolare l'ex giocatore ha fatto riferimento alla larga vittoria dell'Inter contro il Torino.

Una vittoria che ha alzato le quotazioni della squadra nerazzurra in chiave lotta scudetto. "Bello come in molti abbiano rimesso in alto l'Inter dopo il 5-0 all'esordio. Non credo ci sia una corsa ampia allo scudetto, rimane un dualismo col Napoli. Sono curioso di capire cosa combinerà il Como".

(TMW Radio)

