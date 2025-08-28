A. Paganin: “In molti hanno rimesso in alto l’Inter dopo il 5-0 all’esordio....

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato del campionato e della lotta scudetto

Una vittoria che ha alzato le quotazioni della squadra nerazzurra in chiave lotta scudetto. "Bello come in molti abbiano rimesso in alto l'Inter dopo il 5-0 all'esordio. Non credo ci sia una corsa ampia allo scudetto, rimane un dualismo col Napoli. Sono curioso di capire cosa combinerà il Como".