A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Francesco Totti ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. L'ex capitano giallorosso ricorda i vari Roma-Inter giocati nel corso della sua carriera. "Roma-Inter era una partita di cartello, difficile affrontare una delle squadre più forti d'Italia. Sapevi che era una partita diversa, una partita troppo importante e sentita. Diciamo che in 48 partite ne abbiamo perse tantissime".