A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Francesco Totti ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Francesco Totti ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. L'ex capitano giallorosso ricorda i vari Roma-Inter giocati nel corso della sua carriera. "Roma-Inter era una partita di cartello, difficile affrontare una delle squadre più forti d'Italia. Sapevi che era una partita diversa, una partita troppo importante e sentita. Diciamo che in 48 partite ne abbiamo perse tantissime".

"Dybala falso 9? Può farlo bene quel ruolo, è uno dei giocatori più forti tecnicamente che ha la Roma. Avendo difficoltà in avanti, adoperare Paulo in quel ruolo è giusto".

(Sky Sport)

