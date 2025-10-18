A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter , Christian Vieri ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. L'ex attaccante nerazzurro ha elogiato il lavoro di Cristian Chivu e ha parlato del compagno di reparto da schierare insieme a Lautaro.

"Chivu mi piace, è uno che dice quello che pensa, sta facendo un grande lavoro, la squadra è fortissima, la sua comunicazione e la squadra sta andando tutto alla grande. Chi meglio vicino Lautaro? Sia Pio che Bonny, sono entrambi fortissimi, quindi decide l'allenatore e poi ci sono tante partite, c'è spazio per tutti".