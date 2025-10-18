FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Vieri: “Chivu mi piace e vi spiego perché. Chi meglio vicino Lautaro? Esposito e Bonny…”

ultimora

Vieri: “Chivu mi piace e vi spiego perché. Chi meglio vicino Lautaro? Esposito e Bonny…”

Vieri: “Chivu mi piace e vi spiego perché. Chi meglio vicino Lautaro? Esposito e Bonny…” - immagine 1
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Christian Vieri ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Christian Vieri ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. L'ex attaccante nerazzurro ha elogiato il lavoro di Cristian Chivu e ha parlato del compagno di reparto da schierare insieme a Lautaro.

Vieri: “Chivu mi piace e vi spiego perché. Chi meglio vicino Lautaro? Esposito e Bonny…”- immagine 2
Getty Images

"Chivu mi piace, è uno che dice quello che pensa, sta facendo un grande lavoro, la squadra è fortissima, la sua comunicazione e la squadra sta andando tutto alla grande. Chi meglio vicino Lautaro? Sia Pio che Bonny, sono entrambi fortissimi, quindi decide l'allenatore e poi ci sono tante partite, c'è spazio per tutti".

(Sky Sport)

 

Leggi anche
Serie A, il Napoli frena a Torino! Decide l’ex Simeone, azzurri restano a +3 sull’Inter
Pochi minuti a Roma-Inter, iniziano i cori dei tifosi nerazzurri all’Olimpico

© RIPRODUZIONE RISERVATA