Fontana: “Il Bologna gioca un calcio top, Italiano straordinario. Contro il Napoli…”

Intervenuto ai microfoni di TMW per parlare di Supercoppa, Gaetano Fontana, ex centrocampista, ha detto la sua sulla finalissima di stasera
Intervenuto ai microfoni di TMW per parlare di Supercoppa, Gaetano Fontana, ex centrocampista, ha detto la sua sulla finalissima di stasera:

"Non sarà una gara semplice. Avendo giocato a Napoli e portando nel cuore quella piazza, mi viene naturale augurarmi una vittoria degli azzurri, anche se so bene che non sarà scontato. Il Bologna sta esprimendo un calcio di altissimo livello e Italiano sta facendo un lavoro straordinario.

Credo però che questa sia la finale giusta: Napoli e Bologna sono arrivate fin qui vincendo le competizioni che hanno portato a questa formula e lo hanno confermato anche nelle semifinali. È il giusto riconoscimento per quanto fatto la scorsa stagione, tra campionato e Coppa Italia.

Ripeto, non sarà facile. Il Bologna è una squadra molto organizzata e ben allenata. Stimo tantissimo Italiano, lo conosco da tempo: abbiamo condiviso anche l’esperienza al master per allenatori e ho seguito la sua crescita dalla Serie C. La sua è una storia bellissima e gli auguro di continuare su questa strada, perché sta facendo cose davvero importanti".

