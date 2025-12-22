Intervenuto ai microfoni di TMW per parlare di Supercoppa, Gaetano Fontana, ex centrocampista, ha detto la sua sulla finalissima di stasera:
Fontana: “Il Bologna gioca un calcio top, Italiano straordinario. Contro il Napoli…”
"Non sarà una gara semplice. Avendo giocato a Napoli e portando nel cuore quella piazza, mi viene naturale augurarmi una vittoria degli azzurri, anche se so bene che non sarà scontato. Il Bologna sta esprimendo un calcio di altissimo livello e Italiano sta facendo un lavoro straordinario.
Credo però che questa sia la finale giusta: Napoli e Bologna sono arrivate fin qui vincendo le competizioni che hanno portato a questa formula e lo hanno confermato anche nelle semifinali. È il giusto riconoscimento per quanto fatto la scorsa stagione, tra campionato e Coppa Italia.
Ripeto, non sarà facile. Il Bologna è una squadra molto organizzata e ben allenata. Stimo tantissimo Italiano, lo conosco da tempo: abbiamo condiviso anche l’esperienza al master per allenatori e ho seguito la sua crescita dalla Serie C. La sua è una storia bellissima e gli auguro di continuare su questa strada, perché sta facendo cose davvero importanti".
