Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A , ha parlato a margine della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

Pur di portare per la prima volta il campionato all'estero avevamo digerito il boccone amaro degli arbitri asiatici. Dopo aver fatto questo sacrificio, ci sono state fatte durante la notte ulteriore richieste che il Consiglio ha valutato inaccettabili.

L'AFC ha chiesto alla federazione australiana una serie di coperture finanziarie, la federazione le ha chieste al Governo della Western Australia che le ha chieste a noi. Noi non potevamo dare alcuna copertura finanziaria”, ha spiegato.