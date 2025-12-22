FC Inter 1908
Simonelli annuncia: “Forse l’anno prossimo Supercoppa Italiana tornerà in sfida unica”

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna
Alessandro Cosattini 

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

Non avendo il vincolo di questo formato, forse l'anno prossimo torneremo allo spirito originale della Supercoppa Italiana con la sfida unica.

Pur di portare per la prima volta il campionato all'estero avevamo digerito il boccone amaro degli arbitri asiatici. Dopo aver fatto questo sacrificio, ci sono state fatte durante la notte ulteriore richieste che il Consiglio ha valutato inaccettabili.

Milan Como

L'AFC ha chiesto alla federazione australiana una serie di coperture finanziarie, la federazione le ha chieste al Governo della Western Australia che le ha chieste a noi. Noi non potevamo dare alcuna copertura finanziaria”, ha spiegato.

Articolo in aggiornamento…

