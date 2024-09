Per determinare le otto avversarie, le squadre verranno inizialmente divise in quattro fasce e verranno sorteggiate per giocare contro due compagini per fascia, disputando un match in casa e uno in trasferta contro le due squadre di una stessa fascia.

Le squadre invece posizionate dal nono al ventiquattresimo posto si sfideranno in spareggi ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno per riempire il tabellone degli ottavi di finale. In fase di spareggio, le squadre classificate tra il nono e il sedicesimo posto saranno teste di serie e giocheranno (in linea di principo) il ritorno del confronto in casa. Le squadre invece classificate dal venticinquesimo posto in giù verranno automaticamente eliminate, senza la possibilità di ripescaggio in UEFA Europa League.