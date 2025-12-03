Questa sera alle ore 21:00 l'Inter sfiderà a San Siro il Venezia, nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocheranno in gara secca. I nerazzurri che si trovano nella metà superiore della parte destra del tabellone affrontano la formazione guidata da Giovanni Stroppa uscita vittoriosa dalla sfida dei sedicesimi contro l'Hellas Verona dopo i calci di rigore.
FCIN1908 – Formazione Inter-Venezia, Chivu ha deciso: Diouf e Luis Henrique quinti! E in attacco…
Ampio turnover in casa Inter. Cristian Chivu ha sciolto anche gli ultimissimi dubbi sulla formazione titolare, ecco le sue scelte finali.
Contro il Venezia l'allenatore partirà con Diouf a destra e Luis Henrique a sinistra. In attacco Thuram e Pio Esposito. Tra i pali invece torna Martinez.
La formazione scelta da Chivu—
La formazione appura da Fcinter1908 - Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; Pio Esposito, Thuram.
I PRECEDENTI—
Due vittorie nerazzurre nei due precedenti tra Inter e Venezia in Coppa Italia. L'Inter ha vinto per 1-0 entrambe le sfide nella competizione, per un parziale di due gol segnati e 0 subiti.
Il primo match risale al 21 giugno del 1959 quando i nerazzurri dopo aver sconfitto la Lazio ai quarti si aggiudicarono la finale grazie alla rete di Mario Corso.
Per il secondo match bisogna tornare indietro di 30 anni, all'agosto 1995, in una delle sfide che presentarono all'universo nerazzurro la potenza di Roberto Carlos che decise la partita con il suo secondo gol con la maglia dell'Inter, un mancino imprendibile all'incrocio dei pali.
