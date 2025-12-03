Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell'interesse dell'Inter per Giacomo Vicario, portiere che potrebbe lasciare il Tottenham e fare ritorno in Italia al termine della stagione: "È la reattività che mi impressiona, potrebbe essere un Sommer giovane, con più reattività.
I nerazzurri potrebbero cercare un nuovo portiere al termine della stagione: nel mirino l'estremo difensore del Tottenham
È cresciuto tantissimo in Inghilterra, anche nell'interpretazione del gioco. È prontissimo per prendersi la maglia da titolare dell'Inter".
