Bucchioni: “Vicario prontissimo per l’Inter, potrebbe essere un Sommer più giovane”

I nerazzurri potrebbero cercare un nuovo portiere al termine della stagione: nel mirino l'estremo difensore del Tottenham
Fabio Alampi Redattore 

Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell'interesse dell'Inter per Giacomo Vicario, portiere che potrebbe lasciare il Tottenham e fare ritorno in Italia al termine della stagione: "È la reattività che mi impressiona, potrebbe essere un Sommer giovane, con più reattività.

È cresciuto tantissimo in Inghilterra, anche nell'interpretazione del gioco. È prontissimo per prendersi la maglia da titolare dell'Inter".

