Le scelte di Nagelsmann e Spalletti in vista del ritorno dei quarti di finale di Nations League

Alessandro Bastoni e Nicolò Barella partono titolari anche nel match di ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la Germania mentre Davide Frattesi siederà inizialmente in panchina.

Spalletti opta per la difesa a 3 con Gatti e Bastoni braccetti con Buongiorno centrale, a protezione della porta occupata da Donnarumma. Politano e Udogie sono gli esterni del centrocampo a cinque con Barella, Ricci e Tonali in mezzo. In attacco, c'è Maldini insieme a Kean.