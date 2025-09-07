FC Inter 1908
FOTO – Inter, ecco la nuova terza maglia per la stagione 2025/26: i leak ufficiali

FOTO – Inter, ecco la nuova terza maglia per la stagione 2025/26: i leak ufficiali - immagine 1
Prime immagini del nuovo kit della formazione nerazzurra, che dovrebbe essere a disposizione nel giro di poche settimane
Fabio Alampi Redattore 

Cominciano a circolare le prime immagini della terza maglia dell'Inter per la stagione 2025/26. La formazione nerazzurra disporrà di una divisa che ricorda il look della linea Total 90, popolarissima all'inizio degli anni Duemila, e dovrebbe essere a disposizione nel giro di poche settimane. Un kit basato su un particolare blu, con dettagli arancioni sia per quanto riguarda i loghi che gli sponsor.

FOTO – Inter, ecco la nuova terza maglia per la stagione 2025/26: i leak ufficiali- immagine 2
Foto footyheadlines.com
FOTO – Inter, ecco la nuova terza maglia per la stagione 2025/26: i leak ufficiali- immagine 3
Foto footyheadlines.com
FOTO – Inter, ecco la nuova terza maglia per la stagione 2025/26: i leak ufficiali- immagine 4
Foto footyheadlines.com
FOTO – Inter, ecco la nuova terza maglia per la stagione 2025/26: i leak ufficiali- immagine 5
Foto footyheadlines.com
FOTO – Inter, ecco la nuova terza maglia per la stagione 2025/26: i leak ufficiali- immagine 6
Foto footyheadlines.com
