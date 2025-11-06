Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della Francia per i prossimi impegni di qualificazioni ai Mondiali 2026.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Francia, i convocati di Deschamps per gli impegni di novembre: non c’è Thuram
ultimora
Francia, i convocati di Deschamps per gli impegni di novembre: non c’è Thuram
La Francia affronterà l'Ucraina a Parigi il 13 novembre prossimo alle 20.45 e, tre giorni dopo, sarà di scena a Baku contro l'Azerbaigian
La Francia affronterà l'Ucraina a Parigi il 13 novembre prossimo alle 20.45 e, tre giorni dopo, sarà di scena a Baku contro l'Azerbaigian.
Nella lista dei convocati, ovviamente, non figura il nome di Marcus Thuram, rientrato ieri dopo oltre un mese di infortunio.
Ecco la lista dei convocati di Deschamps.
PORTIERI: Chevalier, Maignan, Samba
DIFENSORI: Digne, Gusto, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Konate, Kounde, Saliba, Upamecano
CENTROCAMPISTI: Camavinga, Kante, Kone, Olise, Zaire-Emery
ATTACCANTI: Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappe, Nkunku
© RIPRODUZIONE RISERVATA