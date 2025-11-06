FC Inter 1908
Francia, i convocati di Deschamps per gli impegni di novembre: non c’è Thuram

La Francia affronterà l'Ucraina a Parigi il 13 novembre prossimo alle 20.45 e, tre giorni dopo, sarà di scena a Baku contro l'Azerbaigian
Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della Francia per i prossimi impegni di qualificazioni ai Mondiali 2026.

La Francia affronterà l'Ucraina a Parigi il 13 novembre prossimo alle 20.45 e, tre giorni dopo, sarà di scena a Baku contro l'Azerbaigian.

Nella lista dei convocati, ovviamente, non figura il nome di Marcus Thuram, rientrato ieri dopo oltre un mese di infortunio.

Ecco la lista dei convocati di Deschamps.

PORTIERI: Chevalier, Maignan, Samba

DIFENSORI: Digne, Gusto, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Konate, Kounde, Saliba, Upamecano

CENTROCAMPISTI: Camavinga, Kante, Kone, Olise, Zaire-Emery

ATTACCANTI: Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappe, Nkunku

