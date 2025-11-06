FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Golden Boy, tra i finalisti Esposito e Stankovic: il valore. Il centrocampista con oltre 3000′

ultimora

Golden Boy, tra i finalisti Esposito e Stankovic: il valore. Il centrocampista con oltre 3000′

Golden Boy, tra i finalisti Esposito e Stankovic: il valore. Il centrocampista con oltre 3000′ - immagine 1
L'attaccante dell'Inter e l'ex centrocampista figurano tra i 25 candidati del premio poi vinto da Doué del Psg
Andrea Della Sala Redattore 

Sul suo percorso verso la vittoria del European Golden Boy Absolute Best 2025, Doué ha superato una concorrenza agguerrita composta da 25 finalisti provenienti dai migliori club d’Europa. Tra i finalisti figuravano i 20 giocatori idonei con il punteggio più alto nell’Index, insieme a cinque giovani talenti emergenti riconosciuti tra i primi 100.

Tra giugno e settembre 2025, il valore complessivo dei 25 giocatori selezionati è passato da 1,03 miliardi di euro a 1,26 miliardi di euro (+22%), secondo gli ultimi due aggiornamenti della piattaforma Player Valuation di Football Benchmark. Questa crescita evidenzia il valore a lungo termine sempre crescente dei giovani calciatori nel calcio moderno.

Golden Boy, tra i finalisti Esposito e Stankovic: il valore. Il centrocampista con oltre 3000′- immagine 2
Getty Images

Quasi tutti i giocatori hanno registrato un aumento di valore: Dean Huijsen (Real Madrid CF) ha ottenuto la crescita più alta con +32%, seguito da Estevão (Chelsea) con +31% e Giovanni Leoni (Liverpool) con +29%. In termini assoluti, Huijsen ha segnato anche il maggiore incremento di valore (+19,8 milioni di euro), davanti a Estevão (+15,1 milioni di euro) e Kenan Yıldız (Juventus, +12,1 milioni di euro), gli unici tre giocatori ad aver registrato aumenti a doppia cifra in milioni nel periodo considerato.

Golden Boy, tra i finalisti Esposito e Stankovic: il valore. Il centrocampista con oltre 3000′- immagine 3

Tra i finalisti, 10 giocatori hanno superato le 3.000 minuti disputati in partite ufficiali, un indicatore eccezionale di responsabilità precoce in prima squadra. Dean Huijsen (3.803 minuti), Aleksandar Stankovic (3.751) e Pau Cubarsí (3.596) guidano il gruppo. La loro costanza in campo testimonia sia il loro talento sia la fiducia riposta in loro dagli allenatori di alto livello.

Al contrario, giovani promesse come Franco Mastantuono (849 minuti) ed Estevão (774 minuti) vengono gestite con cautela, a dimostrazione delle politiche di integrazione graduale adottate da alcuni club. A livello internazionale, solo le stelle turche Kenan Yıldız e Arda Güler hanno superato le 20 presenze in nazionale maggiore durante il periodo di valutazione, mentre 11 finalisti devono ancora esordire con la selezione assoluta.

Leggi anche
Inter vince e Chivu la striglia: così non va! “Duro e deluso, ecco la parola ripetuta”
Di Canio: “Inter senza fame e Chivu lo vede. Mi piace tantissimo perché parla uno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA