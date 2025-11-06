Sul suo percorso verso la vittoria del European Golden Boy Absolute Best 2025, Doué ha superato una concorrenza agguerrita composta da 25 finalisti provenienti dai migliori club d’Europa. Tra i finalisti figuravano i 20 giocatori idonei con il punteggio più alto nell’Index, insieme a cinque giovani talenti emergenti riconosciuti tra i primi 100.
Tra giugno e settembre 2025, il valore complessivo dei 25 giocatori selezionati è passato da 1,03 miliardi di euro a 1,26 miliardi di euro (+22%), secondo gli ultimi due aggiornamenti della piattaforma Player Valuation di Football Benchmark. Questa crescita evidenzia il valore a lungo termine sempre crescente dei giovani calciatori nel calcio moderno.
Quasi tutti i giocatori hanno registrato un aumento di valore: Dean Huijsen (Real Madrid CF) ha ottenuto la crescita più alta con +32%, seguito da Estevão (Chelsea) con +31% e Giovanni Leoni (Liverpool) con +29%. In termini assoluti, Huijsen ha segnato anche il maggiore incremento di valore (+19,8 milioni di euro), davanti a Estevão (+15,1 milioni di euro) e Kenan Yıldız (Juventus, +12,1 milioni di euro), gli unici tre giocatori ad aver registrato aumenti a doppia cifra in milioni nel periodo considerato.
Tra i finalisti, 10 giocatori hanno superato le 3.000 minuti disputati in partite ufficiali, un indicatore eccezionale di responsabilità precoce in prima squadra. Dean Huijsen (3.803 minuti), Aleksandar Stankovic (3.751) e Pau Cubarsí (3.596) guidano il gruppo. La loro costanza in campo testimonia sia il loro talento sia la fiducia riposta in loro dagli allenatori di alto livello.
Al contrario, giovani promesse come Franco Mastantuono (849 minuti) ed Estevão (774 minuti) vengono gestite con cautela, a dimostrazione delle politiche di integrazione graduale adottate da alcuni club. A livello internazionale, solo le stelle turche Kenan Yıldız e Arda Güler hanno superato le 20 presenze in nazionale maggiore durante il periodo di valutazione, mentre 11 finalisti devono ancora esordire con la selezione assoluta.
