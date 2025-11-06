Tra giugno e settembre 2025 , il valore complessivo dei 25 giocatori selezionati è passato da 1,03 miliardi di euro a 1,26 miliardi di euro (+22%), secondo gli ultimi due aggiornamenti della piattaforma Player Valuation di Football Benchmark. Questa crescita evidenzia il valore a lungo termine sempre crescente dei giovani calciatori nel calcio moderno.

Quasi tutti i giocatori hanno registrato un aumento di valore: Dean Huijsen (Real Madrid CF) ha ottenuto la crescita più alta con +32%, seguito da Estevão (Chelsea) con +31% e Giovanni Leoni (Liverpool) con +29%. In termini assoluti, Huijsen ha segnato anche il maggiore incremento di valore (+19,8 milioni di euro), davanti a Estevão (+15,1 milioni di euro) e Kenan Yıldız (Juventus, +12,1 milioni di euro), gli unici tre giocatori ad aver registrato aumenti a doppia cifra in milioni nel periodo considerato.