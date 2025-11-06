FC Inter 1908
Inter vince e Chivu la striglia: così non va! "Duro e deluso, ecco la parola ripetuta"

Inter vince e Chivu la striglia: così non va! “Duro e deluso, ecco la parola ripetuta”

Inter vince e Chivu la striglia: così non va! "Duro e deluso, ecco la parola ripetuta"
L'Inter ha vinto, è terza nel maxi girone di Champions League ma ieri sera, a San Siro, non c'era atmosfera di festa
Redazione1908

L'Inter ha vinto, è terza nel maxi girone di Champions League ma ieri sera, a San Siro, non c'era atmosfera di festa. Cristian Chivu non ha gradito l'atteggiamento dei nerazzurri in campo. Kairat palesemente sottovalutato e problema mentale nuovamente emerso durante una partita che doveva essere portata a casa con più facilità.

"Dopo la vittoria sofferta di ieri sera, un 2-1 striminzito contro i kazaki del Kairat , la Cenerentola della Champions, l’allenatore nerazzurro ha parlato alla squadra per diversi minuti mostrando il proprio disappunto per come era andata la partita", ha evidenziato la Gazzetta dello Sport.

Inter vince e Chivu la striglia: così non va! “Duro e deluso, ecco la parola ripetuta”- immagine 2

"Il tutto in uno spogliatoio tutt'altro che contento dopo i tre punti. Questa la sintesi: serve di più. Nelle ultime due sfide l’Inter ha vinto soffrendo e questo non va bene. Lo spogliatoio ha visto un Chivu duro e deluso."

Inter vince e Chivu la striglia: così non va! “Duro e deluso, ecco la parola ripetuta”- immagine 3
Getty Images

Chivu ci mette la faccia ma vuole un'altra Inter

—  

"L’allenatore nerazzurro “ci ha messo la faccia”. Questo il concetto: “Io devo lavorare, non i ragazzi. Devo farlo per trovare le parole giuste e per alzare il livello di attenzione. Mi prendo questa responsabilità”. Il tutto dopo il duro discorso ai suoi. Chivu ha fatto leva sull’approccio. Carlos Augusto e Dimarco, infatti, hanno ammesso di “aver sottovalutato il Kairat”, planato a Milano dal Kazakistan per fare la partita della vita. L'allenatore non vuole una squadra seduta, bensì un’Inter battagliera soprattutto in gare apparentemente semplici. Ha chiesto meno superficialità e più attenzione da parte dei singoli.

Inter vince e Chivu la striglia: così non va! “Duro e deluso, ecco la parola ripetuta”- immagine 4
Getty Images

La parola ripetuta più volte

—  

"Pretende attenzione ai dettagli e di non sottovalutare nessuno. Un’altra parola su cui ha fatto leva è stata “frenesia”, ribadita anche in sala stampa. Quando gli hanno chiesto di Lautaro, ha detto che “tutta la squadra è stata frenetica”, non solo l'argentino. "Mi prendo i tre punti". Questo il messaggio di Chivu, felice solo a metà. Contro la Lazio servirà un cambio di passo netto". 

