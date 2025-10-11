Nazionali, si fa male Konaté: anche stavolta Deschamps chiama Pavard

Il calciatore di proprietà Inter, in prestito all'OM, anche stavolta non era stato convocato in un primo momento come a settembre

Eva A. Provenzano

Anche questa volta, come era successo nell'ultima pausa per le Nazionali, Didier Deschamps non lo aveva convocato in un primo momento. Ma anche questa volta, a seguito di un infortunio di un suo compagno, il difensore di proprietà Inter Benjamin Pavard (è andato in prestito all'Olympique Marsiglia nell'ultimo giorno di mercato e il club francese ha un diritto di riscatto fissato sui 15 mln) tornerà in Nazionale.

"Dopo che Ibrahima Konaté è stato costretto a lasciare la Nazionale a causa di un infortunio alla coscia ed è stato costretto a tornare al Liverpool, il ct della Francia ha dovuto rivedere i suoi piani e convocare un nuovo difensore per la partita contro l'Islanda di lunedì (ore 20:45)", spiega l'Equipe.

"La sua scelta è ricaduta su Pavard, che era già stato convocato come rinforzo durante il ritiro di settembre per sostituire William Saliba. Dopo un buon inizio di stagione con l'Olympique Marsiglia, il 29enne si unirà alla squadra francese a Reykjavik il giorno della partita", ha scritto ancora il quotidiano francese.

