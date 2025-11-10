Traguardo speciale per Davide Frattesi: scendendo in campo contro la Lazio il centrocampista ha collezionato la sua 100ª presenza con la maglia dell'Inter. Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2023, Frattesi ha saputo mettere a servizio della squadra tantissima grinta ed energia, dimostrandosi decisivo in momenti cruciali.
Inter, Frattesi taglia il traguardo delle 100 presenze: “Uomo da momenti decisivi”
Davide è arrivato all'Inter dopo due anni in Serie A con il Sassuolo: a Milano Frattesi ha vissuto momenti indimenticabili, che l'hanno visto grandissimo protagonista. La sua firma è ben presente in alcune delle pagine più belle della storia recente nerazzurra: tanti dei suoi 15 gol segnati con l'Inter sono risultati decisivi. La sua prima rete è datata 16 settembre 2023: un gol che ha chiuso uno straordinario derby, terminato 5-1 per l'Inter. Nella cavalcata verso la Seconda Stella rimangono indimenticabili per tutti i tifosi nerazzurri i gol allo scadere contro Verona e Udinese: due vittorie sofferte e volute con grandissima forza, come dimostrato dalle esultanze sfrenate di Davide.
Uomo da momenti decisivi, dopo aver vinto Supercoppa e Scudetto nella sua prima annata nerazzurra, Frattesi è stato protagonista nella cavalcata europea dell'Inter della passata stagione. Il classe 1999 ha regalato ai nerazzurri due epici successi contro Bayern Monaco e Barcellona, due delle vittorie più incredibili della storia interista in Champions League. Ricordi ed emozioni che rimangono indelebili per Davide e tutti i tifosi nerazzurri.
In totale Davide ha collezionato 68 presenze in campionato, 23 in Champions League, 5 in Coppa Italia e 4 in Supercoppa Italiana, segnando 15 gol.
Il traguardo delle 100 presenze raggiunto da Frattesi racconta una volta di più un percorso pieno di successi e soddisfazioni, vissuto sempre al massimo e con grande energia da Davide.
