Davide è arrivato all'Inter dopo due anni in Serie A con il Sassuolo: a Milano Frattesi ha vissuto momenti indimenticabili, che l'hanno visto grandissimo protagonista. La sua firma è ben presente in alcune delle pagine più belle della storia recente nerazzurra: tanti dei suoi 15 gol segnati con l'Inter sono risultati decisivi. La sua prima rete è datata 16 settembre 2023: un gol che ha chiuso uno straordinario derby, terminato 5-1 per l'Inter. Nella cavalcata verso la Seconda Stella rimangono indimenticabili per tutti i tifosi nerazzurri i gol allo scadere contro Verona e Udinese: due vittorie sofferte e volute con grandissima forza, come dimostrato dalle esultanze sfrenate di Davide.