L'ex giocatore della Juventus ha detto la sua sulla squadra nerazzurra dopo la vittoria sulla Lazio e la conquista del primo posto in classifica insieme alla Roma
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

A Pressing si è parlato di Lautaro Martinez, del gol alla Lazio che ha messo in discesa la gara che ha poi riportatol'Interal primo posto in classifica a pari merito con la Roma. Alessio Tacchinardi, a proposito dell'argentino ha detto: «Ci sono giocatori che fanno le fortune delle squadre e del proprio allenatore. Lautaro può anche non segnare gol per qualche partita, ma il carisma, la personalità, l'atteggiamento che mostra tutte le volte sul campo è da grande condottiero. Può anche fare pochi gol magari in certi momenti, ma c'è sempre, è un giocatore solido, di carisma, che tutti vorrebbero avere come capitano». 

«L'Inter, nel momento in cui le altre grandi stanno zoppicando, ha dato un'accelerata ed è la squadra più forte del campionato. Ha giocatori che fanno la differenza. Campioni come Lautaro che magari anche nelle difficoltà hanno gli attributi di portare avanti una squadra. Una gara di grande personalità, in un momento importante, ha ottenuto una vittoria meritatissima». 

«Non dico che Chivu sia meglio di Inzaghi - ha aggiunto - ma lo dico spesso, ha toccato delle corde a questi giocatori da fargli tornare il veleno perso. L'Inter morde, attacca e ha fame. A livello tattico ha alzato di più il baricentro, morde di più, ma ha toccato delle corde, da grande ex giocatore con i suoi ragazzi ed è andato anche su Lautaro con personalità». 

