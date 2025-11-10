Walter Sabatini a Viva el Futbol ha commentato anche le recenti dichiarazioni di Antonio Conte dopo il ko del Napoli a Bologna:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora W. Sabatini: “Cosa penso dello sfogo di Conte di ieri! Napoli brutto e scollegato, i segnali…”
ultimora
W. Sabatini: “Cosa penso dello sfogo di Conte di ieri! Napoli brutto e scollegato, i segnali…”
Walter Sabatini a Viva el Futbol ha commentato anche le recenti dichiarazioni di Antonio Conte dopo il ko del Napoli a Bologna
“Lo sfogo di Conte? Il Napoli che ho visto col Bologna… ha dato dei segnali molto negativi. Ho visto una squadra molto scollegata, friabile. Il portiere di 17 anni ha fatto due uscite alte bellissime e poi non ha preso tiri. Il Napoli che non tira in porta per una gara intera è preoccupante. Ho visto una squadra brutta, scollegata, non so se si riprendono.
Lo stato d’animo di Conte non mi pare incline verso qualcosa di costruttivo, mi pare perché le parole sono gratis. Le squadre vanno amate, i giocatori vanno amati”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA