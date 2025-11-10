“Lo sfogo di Conte? Il Napoli che ho visto col Bologna… ha dato dei segnali molto negativi. Ho visto una squadra molto scollegata, friabile. Il portiere di 17 anni ha fatto due uscite alte bellissime e poi non ha preso tiri. Il Napoli che non tira in porta per una gara intera è preoccupante. Ho visto una squadra brutta, scollegata, non so se si riprendono.