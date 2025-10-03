Il centrocampista nerazzurro sperava di trovare maggiore spazio con Chivu

Gianni Pampinella Redattore 3 ottobre - 12:30

Con l'addio di Simone Inzaghi pensava di trovare maggiore spazio. Invece Davide Frattesi si ritrova ad affrontare dubbi e incertezze delle ultime due stagioni in maglia Inter. Fin qui il centrocampista ha giocato appena 72 minuti, anche se c'è da mettere in conto il ritardo di condizione dovuto all'intervento per l'ernia il 10 luglio e che ha inevitabilmente influito sulla preparazione. "Mister, in me ci crede davvero? Chissà quante volte nelle ultime settimane questa domanda sarà passata nella testa di Davide Frattesi e chissà se il centrocampista romano in questi giorni la rivolgerà a Cristian Chivu", si legge su Tuttosport.

"Un biennio da alternativa dei centrocampisti titolari che Frattesi ha vissuto con spirito differente: agguerrito il primo, scarico il secondo, perché lo spazio che pensava dovesse gradualmente aumentare, invece è rimasto poco. Inzaghi è andato via e Chivu, appena arrivato, ha parlato a Frattesi spiegandogli come lo considerasse centrale nel suo progetto, proiettato, nel futuro a breve termine, verso un 3-4-2-1 che avrebbe esaltato le sue doti da assaltatore. I primi due mesi di stagione, però, hanno convinto Chivu che questa squadra non sia ancora pronta ad abbandonare l'amato 3-5-2".

"Rischia di vedersi nuovamente chiuso a centrocampo. Perché Barella e Mkhitaryan rimangono due punti fermi, perché Sucic sta progressivamente diventando un titolare aggiunto e Chivu sta apprezzando le doti di Zielinski. Finora Frattesi si è dovuto accontentare di tre scampoli di gara, però, smaltiti i problemi allo stomaco, ora spera che domani con la Cremonese arrivi finalmente la sua occasione".

(Tuttosport)