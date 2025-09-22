Davide Frattesi festeggia oggi 26 anni. L'Inter lo celebra con queste parole pubblicate sul sito del club nerazzurro:
Oggi Frattesi compie 26 anni: l’Inter lo celebra così
Arrivato all’Inter nell’estate del 2023, Frattesi festeggia il suo terzo compleanno da giocatore interista
"Davide Frattesi compie oggi 26 anni. Arrivato all’Inter nell’estate del 2023, Frattesi festeggia il suo terzo compleanno da giocatore interista.
Con la maglia nerazzurra ha collezionato 91 presenze, impreziosite da 15 gol e da prestazioni sempre generose e decisive.
Un percorso che lo ha visto protagonista nella conquista del 20° Scudetto e di una Supercoppa Italiana.
Al centrocampista dell'Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!"
