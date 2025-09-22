"A me sembra che stacchi mentalmente in modo scientifico. Fail gol del 2-0 e la partita dura altri 15', ma loro non lo sanno e prendono gol dopo 30'' che l'hanno fatto. È un tema mentale, più importante di tutti gli altri. Oggi Carlos Augusto spumeggiante, ma sia ddormenta su Laurienté, sul gol del Sassuolo si addormenta, non solo Acerbi. Poi è pericoloso. Difensivamente squadra distratta in maniera perenne. Inter ha avuto sempre momento psicologico di difficoltà, ce l'ha con un allenatore e anche con l'altro, quindi mi viene in mente che il problema siano i giocatori. Il Sassuolo ha già giocato col Napoli e col Napoli e non hai mai la sensazione che possa tirare in porta. Già l'anno scorso Martinez aveva fatto delle ottime partite, arrivava un tiro e lui lo parava da grande portiere. È un dato di fatto, non è una cosa che pensiamo noi, l'Inter è la seconda peggior difesa del campionato".