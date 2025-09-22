Alla Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria contro il Sassuolo

Marco Astori Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 17:02)

Intervenuto negli studi della Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Il rodaggio di Chivu è in divenire e continua: quando sei all'Inter il rodaggio può durare anche per tanto tempo, non puoi farlo e devi portare a casa i risultati.

I passi falsi sono poco accettati: bisogna convivere con le critiche e con un livello come quello dell'Inter. Che deve migliorare in un aspetto: non nella consapevolezza della sua forza e nell'autostima, ma nell'attenzione nel non dilapidare quello che si procura.

E' lì che deve trovare equilibrio. Il gol è la cosa più importante, ma quando ti procuri tante palle gol hai fatto il tuo: una squadra si giudica su quello, se ne produci dieci e ne concedi tre, è una partita giusta. E' procurarsele l'indice di salute".