Intervenuto negli studi della Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Il rodaggio di Chivu è in divenire e continua: quando sei all'Inter il rodaggio può durare anche per tanto tempo, non puoi farlo e devi portare a casa i risultati.
Adani: "Trovare autostima? No, vi dico qual è l'aspetto in cui l'Inter deve migliorare"
I passi falsi sono poco accettati: bisogna convivere con le critiche e con un livello come quello dell'Inter. Che deve migliorare in un aspetto: non nella consapevolezza della sua forza e nell'autostima, ma nell'attenzione nel non dilapidare quello che si procura.
E' lì che deve trovare equilibrio. Il gol è la cosa più importante, ma quando ti procuri tante palle gol hai fatto il tuo: una squadra si giudica su quello, se ne produci dieci e ne concedi tre, è una partita giusta. E' procurarsele l'indice di salute".
