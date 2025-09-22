FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Adani: “Trovare autostima? No, vi dico qual è l’aspetto in cui l’Inter deve migliorare”

ultimora

Adani: “Trovare autostima? No, vi dico qual è l’aspetto in cui l’Inter deve migliorare”

Adani: “Trovare autostima? No, vi dico qual è l’aspetto in cui l’Inter deve migliorare” - immagine 1
Alla Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria contro il Sassuolo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto negli studi della Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Il rodaggio di Chivu è in divenire e continua: quando sei all'Inter il rodaggio può durare anche per tanto tempo, non puoi farlo e devi portare a casa i risultati.

Adani: “Trovare autostima? No, vi dico qual è l’aspetto in cui l’Inter deve migliorare”- immagine 2
Getty Images

I passi falsi sono poco accettati: bisogna convivere con le critiche e con un livello come quello dell'Inter. Che deve migliorare in un aspetto: non nella consapevolezza della sua forza e nell'autostima, ma nell'attenzione nel non dilapidare quello che si procura.

Inter
Getty Images

E' lì che deve trovare equilibrio. Il gol è la cosa più importante, ma quando ti procuri tante palle gol hai fatto il tuo: una squadra si giudica su quello, se ne produci dieci e ne concedi tre, è una partita giusta. E' procurarsele l'indice di salute".

Leggi anche
Trevisani: “Inter stacca scientificamente, problema non è il tecnico. Esposito? Toni a 20...
Ziliani: “Juve, il senso del ridicolo non sfiora Tudor? E Rocchi non conosce vergogna...

© RIPRODUZIONE RISERVATA