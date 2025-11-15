Allenamento della vigilia per l'Italia, che affronterà la Norvegia domani sera a San Siro (calcio di inizio alle ore 20:45) nell'ultima gara di qualificazione ai Mondiali. Per l'occasione il ct Gennaro Gattuso è pronto ad affidarsi al blocco Inter: nella formazione iniziale ci saranno ben 5 calciatori nerazzurri. Si torna al 3-5-2 con Bastoni in difesa, Dimarco sulla sinistra, Barella e Frattesi a centrocampo, Pio Esposito in attacco.
Italia-Norvegia, blocco Inter totale per Gattuso: ecco la formazione ner-azzurra
Le ultime indicazioni alla vigilia del match di San Siro: il ct pronto ad affidarsi a ben 5 calciatori interisti
La probabile formazione:
Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito.
