Allenamento della vigilia per l'Italia, che affronterà la Norvegia domani sera a San Siro (calcio di inizio alle ore 20:45) nell'ultima gara di qualificazione ai Mondiali. Per l'occasione il ct Gennaro Gattuso è pronto ad affidarsi al blocco Inter: nella formazione iniziale ci saranno ben 5 calciatori nerazzurri. Si torna al 3-5-2 con Bastoni in difesa, Dimarco sulla sinistra, Barella e Frattesi a centrocampo, Pio Esposito in attacco.