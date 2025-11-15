Hakan Calhanoglu ci ha messo ancora una volta lo zampino. Il centrocampista dell'Inter si è confermato imprescindibile per la sua Turchia, mettendo a segno una rete e propiziando l'autogol del 2-0. Proprio il suo peso specifico per la nazionale di Montella, però, potrebbe portarlo a saltare la prossima gara. Tra pochi giorni infatti è in programma la sfida con la Spagna, ultima del girone di qualificazione, inutile però ai fini di classifica. Calhanoglu, diffidato, in caso di ammonizione salterebbe la ben più importante semifinale d'andata dei playoff in programma a marzo. Un atto di prudenza di Montella potrebbe portare a preservarlo, facendo anche un favore a Chivu in vista del derby di domenica prossima.

Ne ha parlato lo stesso Calhanoglu al triplice fischio di Turchia-Bulgaria. Qui le considerazioni del centrocampista nerazzurro: "L'importante era arrivare al playoff in prima fascia. È stata una vittoria significativa per noi. I tifosi si aspettavano un 4-0 o 5-0, ma sapevamo che sarebbe stata una partita difficile.

La gara con la Spagna? C'è la questione del cartellino giallo, e ne parleremo con il nostro allenatore. Parleremo con lui. Non dobbiamo correre rischi. Siamo in prima fascia. Valuteremo la situazione e guarderemo avanti. Ogni sconfitta pesante ti rende ancora più ambizioso. Lo abbiamo dimostrato nella partita contro la Georgia. Sapevamo che la Spagna era la favorita, e forse abbiamo solo aspettato troppo. Non è successo, dobbiamo accettarlo. L'importante era entrare in prima fascia, e ci siamo riusciti".