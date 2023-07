CorSport: “Frattesi tifa Roma ma non ha dato priorità ai giallorossi. E Carnevali…”

"Davide a differenza di un anno fa non ha dato la priorità assoluta alla Roma ma ha lasciato le porte aperte anche alle altre squadre interessate, soprattutto a quelle che giocheranno la Champions. È chiaro che Roma, casa sua, la squadra per cui tifa, resta sempre nei suoi pensieri, ma se non dovesse arrivare la giusta offerta (per il Sassuolo ma anche per lui) virerebbe su altre proposte. Non la Premier, per quella c’è tempo. Prima vuole giocare in Serie A ad alti livelli, con allenatori che potranno valorizzarlo ulteriormente sia nei suoi consueti lavori da centrocampista, sia per gol e assist. Frattesi è pronto per una big, si allena intensamente e spera di chiudere presto questo capitolo di mercato per tuffarsi completamente sulla sua nuova avventura. I romanisti sperano sia tutta giallorossa", chiosa il CorSport.