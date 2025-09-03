FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Frattesi per il rilancio: “Con Inzaghi sarebbe andato via, ora vuole tirare fuori gli artigli”

ultimora

Frattesi per il rilancio: “Con Inzaghi sarebbe andato via, ora vuole tirare fuori gli artigli”

Frattesi per il rilancio: “Con Inzaghi sarebbe andato via, ora vuole tirare fuori gli artigli” - immagine 1
Fosse rimasto Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, avrebbe probabilmente detto addio ai nerazzurri. Ora Frattesi vuole lasciare il segno
Marco Macca Redattore 

Fosse rimasto Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, avrebbe probabilmente detto addio ai nerazzurri. Ora, con il nuovo corso targato Chivu, Davide Frattesi è pronto a rilanciarsi a Milano e a lasciare il segno. Scrive La Gazzetta dello Sport:

Frattesi per il rilancio: “Con Inzaghi sarebbe andato via, ora vuole tirare fuori gli artigli”- immagine 2
Getty Images

"Si dice che la terza volta è sempre quella buona. Frattesi spera sia davvero così. Dopo due stagioni da riserva di lusso con licenza di offendere, l'azzurro punta a diventare un titolare. O almeno ad avere più occasioni dal primo rispetto alla stagione scorsa. Numeri: Davide ha totalizzato 89 presenze negli ultimi due anni, di cui solo 27 dall’inizio. Sedici di queste nel 2024-25".

Frattesi per il rilancio: “Con Inzaghi sarebbe andato via, ora vuole tirare fuori gli artigli”- immagine 3
Getty Images

"Se Inzaghi fosse rimasto la sua avventura in nerazzurro sarebbe finita, ma con Chivu è pronto a tirar fuori gli artigli e a graffiare anche da titolare. La mediana è folta: Sucic, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Diouf e Zielinski. La fluidità di gioco di Chivu gli permetterà di esprimersi anche più avanti, da trequartista. Nel 3-5-2 sarà la solita mezzala".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Mussa: “Chivu a breve capirà una cosa. Dovrà farsi aiutare dai leader. Sull’Inter vi...
Oggi è il compleanno di Julio Cesar: il messaggio di auguri dell’Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA