Marco Macca Redattore 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 16:46)

Fosse rimasto Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, avrebbe probabilmente detto addio ai nerazzurri. Ora, con il nuovo corso targato Chivu, Davide Frattesi è pronto a rilanciarsi a Milano e a lasciare il segno. Scrive La Gazzetta dello Sport:

"Si dice che la terza volta è sempre quella buona. Frattesi spera sia davvero così. Dopo due stagioni da riserva di lusso con licenza di offendere, l'azzurro punta a diventare un titolare. O almeno ad avere più occasioni dal primo rispetto alla stagione scorsa. Numeri: Davide ha totalizzato 89 presenze negli ultimi due anni, di cui solo 27 dall’inizio. Sedici di queste nel 2024-25".

"Se Inzaghi fosse rimasto la sua avventura in nerazzurro sarebbe finita, ma con Chivu è pronto a tirar fuori gli artigli e a graffiare anche da titolare. La mediana è folta: Sucic, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Diouf e Zielinski. La fluidità di gioco di Chivu gli permetterà di esprimersi anche più avanti, da trequartista. Nel 3-5-2 sarà la solita mezzala".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)