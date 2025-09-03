FC Inter 1908
Oggi è il compleanno di Julio Cesar: il messaggio di auguri dell’Inter

Nato il 3 settembre 1979, oggi Julio Cesar Soares Espíndola oggi compie 46 anni e riceve gli auguri del Club e dei tifosi nerazzurri
Tanti auguri, Julio Cesar!

Arrivato all'Inter nel 2005, l'ex portiere brasiliano si è guadagnato presto il soprannome di Acchiappasogni, grazie a parate indimenticabili, riflessi incredibili e tantissima personalità. In sette anni in nerazzurro ha collezionato 300 presenze vincendo 14 trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane.

Esplosivo e carismatico, tra i migliori della sua generazione, grazie alla sua classe si è imposto con prepotenza nella grande tradizione dei portieri nerazzurri, entrando nella Hall of Fame dell’Inter nell'edizione del 2020.

