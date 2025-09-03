Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giovanni Mussa ha parlato del momento che sta attraversando l'Inter. "Da fuori credo che a Chivu si stia chiedendo di cucinare carne ma con del pesce in dispensa. Il tecnico a breve capirà che dovrà fare le stesse identiche cose che si sono fatte precedentemente".
Mussa: “Chivu a breve capirà una cosa. Dovrà farsi aiutare dai leader. Sull’Inter vi chiedo…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il tecnico ha parlato del momento che sta attraversando l'Inter
"Dovrà farsi aiutare dai leader, perché essere coercitivi porterebbe solo a dei danni. Inzaghi inoltre in passato ha tirato fuori il massimo da tutti. Quest'anno per riattivare tutto serviva investire in un big in panchina. Se il cambiamento non lo si fa in campo lo si deve fare per quanto riguarda l'allenatore. L'Inter ha ancora la necessità di giocare transizione, ma io vi chiedo: quale squadra può essere così folle da andare a prendere i nerazzurri nella loro metà campo?".
(TMW Radio)
