Da portiere temerebbe di più Kean o Lautaro?

"Entrambi. Lautaro è mostruoso, ha dimostrato di essere uno dei più grandi attaccanti del mondo. Kean sta bene, è sempre stato definito un grande talento ma non è mai riuscito ad esprimere le sue qualità. Qua ha fiducia di tutti e i risultati si vedono. Kean arriverà facilmente in doppia cifra e sarà una rampa di lancio per lui. Questo non significa che andrà poi via, l'obiettivo della Fiorentina è fare le coppe".