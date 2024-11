Juraj Kucka ha indossato la maglia del Milan dal 2015 al 2017. Tuttavia, il centrocampista è stato a un passo dall'indossare anche quella dell'Inter. Nell'estate del 2011, il club nerazzurro lo ha acquistato dopo sei mesi al Genoa. Ne acquistò il 50% e lo tenne in prestito per un anno al Grifone. "Appena mi comprò l'Inter mi dimenticai come si giocava a calcio. Non so dove fosse il problema, ma non potevo fare nulla a riguardo. Ho giocato disastrosamente le prime sette partite della nuova stagione, poi l'allenatore mi ha escluso. È stata colpa mia", ha detto il giocatore a Sport.sk.