Luca Marchegiani , ex calciatore, intervenuto in studio a Sky Sport, ha commentato così il 5-0 dell'Inter sul campo del Sassuolo: "Il salvataggio di Dimarco sullo 0-0 è straordinario, raramente si ricorda una partita con un risultato così con un giocatore decisivo che è entrato quasi in tutti i gol.

La sensazione che ho è che chi affronta l'Inter prova così: aspettando, cercando di trovare velocemente gli attaccanti e accompagnando l'azione con più uomini possibili. Ma se non trovi il gol rischi di spezzarti e l'Inter è bravissima".