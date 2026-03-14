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SM – Furia Inter post-Atalanta, silenzio stampa e non parla neanche Marotta: “Fa rumore che…”

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Silenzio stampa in casa Inter dopo quanto accaduto nel finale della sfida con l'Atalanta: ecco la ricostruzione di Mediaset
Alessandro Cosattini Redattore 

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Getty Images

Silenzio stampa in casa Inter dopo quanto accaduto nel finale della sfida con l'Atalanta (qui tutti gli episodi da moviola). Ecco quanto ricostruito da Sportmediaset:

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"Resta in silenzio l'Inter dopo la gara contro l'Atalanta. C'è rabbia in casa nerazzurra per due episodi: il gol del pareggio della Dea convalidato dall'arbitro Manganiello e un mancato rigore per fallo in area atalantina nel finale di Scalvini ai danni di Frattesi. Non parla il tecnico Cristian Chivu, punito con due cartellini gialli nel giro di pochi minuti per proteste dopo l'1-1 al minuto 82' della sfida di San Siro per un contatto tra Sulemana e Dumfries rimasto a terra prima del gol di Krstovic.

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Non parla il presidente Beppe Marotta. La protesta dell'Inter, una settimana dopo il caso 'mani di Ricci' nel derby contro il Milan, è silenziosa ma fa rumore", si legge.

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