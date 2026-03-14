“Polemiche per il gol del pareggio dell'Atalanta in casa dell'Inter, un risultato che potrebbe riaprire il campionato. Sotto la lente d'ingrandimento, un contatto tra Sulemana e Dumfries che spiana la strada al ghanese al tiro, poi corretto in porta da Krstovic dopo la respinta di Sommer. Succede tutto all'82': Zappacosta lancia in profondità per il montenegrino che prolunga il pallone alle sue spalle contando nell'inserimento di Sulemana, che, però, è abbastanza in ritardo rispetto a Dumfries. I due vanno a contrasto, il ghanese appoggia una mano sulla schiena dell'olandese, forse c'è anche un lieve contatto tra i piedi destri dei due giocatori, fatto sta Dumfries poi scivola e lascia il possesso all'avversario, che a quel punto, calcia, trova la respinta di Sommer e il gol di Krstovic.

I calciatori dell'Inter protestano subito veementemente con Manganiello, che, in presa diretta, aveva quasi dato la sensazione di fischiare il fallo. Invece, al momento dell'ingresso del pallone in porta, indica il centrocampo. Dumfries si porta le mani sul volto ed è incredulo, la review di Gariglio e Chiffi in sala Var è lunghissima (il gioco riprenderà dopo oltre 3') e il più scatenato nelle lamentele è Chivu: l'allenatore dell'Inter viene prima ammonito, poi, all'atto della concessione del gol, espulso ed esce urlando "Era fallo!". L'Inter protesta ancora all'87' per un contrasto tra Scalvini e Frattesi a centro area: l'atalantino colpisce effettivamente l'interista e il penalty poteva starci”, si legge.