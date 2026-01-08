Intervenuto negli studi di Pressing su Mediaset, Sandro Sabatini ha commentato così la vittoria dell'Inter al Tardini contro il Parma:
Sabatini: “L’anno scorso l’Inter a Parma perse un’occasione. Con Chivu l’ha sfruttata”
"A me viene un ricordo legato alla nebbia di Parma. L'anno scorso l'Inter non aveva sfruttato l'occasione di allungare sul Napoli e stasera (ieri, ndr) invece l'ha sfruttata a pieno".
"Quattro punti di vantaggio prima dello scontro diretto sono un bel vantaggio anche psicologicamente".
(Fonte: Pressing - Mediaset)
