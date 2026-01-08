FC Inter 1908
Sabatini: “L’anno scorso l’Inter a Parma perse un’occasione. Con Chivu l’ha sfruttata”

Intervenuto negli studi di Pressing su Mediaset, Sandro Sabatini ha commentato così la vittoria dell'Inter al Tardini contro il Parma
Marco Macca
Intervenuto negli studi di Pressing su Mediaset, Sandro Sabatini ha commentato così la vittoria dell'Inter al Tardini contro il Parma:

"A me viene un ricordo legato alla nebbia di Parma. L'anno scorso l'Inter non aveva sfruttato l'occasione di allungare sul Napoli e stasera (ieri, ndr) invece l'ha sfruttata a pieno".

"Quattro punti di vantaggio prima dello scontro diretto sono un bel vantaggio anche psicologicamente".

(Fonte: Pressing - Mediaset)

