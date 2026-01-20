"Tutto in una settimana. 2 partite (stasera l’Arsenal, poi la trasferta a Dortmund) per capire se l’Inter riesce a dribblare gli spareggi, che sono invece l’obiettivo massimo e non semplice cui può aspirare il Napoli (stasera a Copenaghen e poi il Chelsea). Certo, più fortunata l’Inter del Napoli, che fra il doppio impegno europeo infila la gara casalinga contro il Pisa (venerdì), mentre Conte domenica pomeriggio viaggerà sulla “sua” Torino, contro la “sua” Juventus".

«L’Arsenal oggi è una delle squadre migliori d’Europa», sottolinea Chivu. «Però proveremo a vincere, perché vogliamo andare subito al turno successivo, e per sfatare il tabù di cui tanto si parla», ammette con un pizzico di malcelato fastidio. È però un dato di fatto che dopo 4 vittorie contro avversarie “facili”, l’Inter in Europa abbia perso appena si è alzata l’asticella (prima l’Atletico a Madrid, poi il Liverpool in casa). Con l’obiettivo G8, stasera, quindi, innanzitutto guai a perdere, per poi giocarsi tutto a Dortmund. Formazione scontata e difesa d’ufficio per Thuram, che torna titolare, nonostante il vento ora soffi decisamente alle spalle di Pio Esposito".