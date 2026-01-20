FC Inter 1908
Perisic all’Inter? Schouten: “Non mi farei prendere dal panico. Vediamo molti giocatori…”

L'ex giocatore del Bologna non è preoccupato da una possibile partenza dell'esterno croato
Gianni Pampinella
Se Ivan Perisic dovesse lasciare il PSV in questa sessione di calciomercato, per Jerdy Schouten non rallenterebbe la corsa del PSV verso il titolo nazionale. Nei giorni scorsi si è parlato del croato in ottica Inter, ma per ora sembra che rimarrà a Eindhoven.

"Vediamo molti giocatori andare via, eppure continuiamo a vincere", ha esordito l'ex giocatore del Bologna in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-2 contro il Fortuna Sittard. "Certo, preferirei che fossero tutti qui, ma se uno se ne va, non mi faccio prendere dal panico".

(Voetbalprimeur)

