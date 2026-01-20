Se Ivan Perisic dovesse lasciare il PSV in questa sessione di calciomercato, per Jerdy Schouten non rallenterebbe la corsa del PSV verso il titolo nazionale. Nei giorni scorsi si è parlato del croato in ottica Inter, ma per ora sembra che rimarrà a Eindhoven.
Perisic all’Inter? Schouten: “Non mi farei prendere dal panico. Vediamo molti giocatori…”
L'ex giocatore del Bologna non è preoccupato da una possibile partenza dell'esterno croato
"Vediamo molti giocatori andare via, eppure continuiamo a vincere", ha esordito l'ex giocatore del Bologna in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-2 contro il Fortuna Sittard. "Certo, preferirei che fossero tutti qui, ma se uno se ne va, non mi faccio prendere dal panico".
(Voetbalprimeur)
