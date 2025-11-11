Antonio Gagliardi, ex vice di Cristian Chivu a Parma e attuale vice allenatore dell'Iran, ha parlato l'attaccante nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 10:01)

Ange-Yoan Bonny è sicuramente una delle grandi sorprese della nuova Inter di Chivu. Con all'attivo 4 gol e 4 assist, l'attaccante francese sta dimostrando di poter far parte di una squadra del livello dell'Inter.

"Mette sempre la squadra al primo posto, sta crescendo. È un ragazzo grande e forte, non è affatto il tipo di centravanti che inizialmente preferivo. Eppure, in campo, è incredibilmente dotato tecnicamente, davvero sorprendente. Piede destro, piede sinistro", racconta a Footmercato Antonio Gagliardi che ha conosciuto Bonny a Parma quando era il vice di Cristian Chivu.

Getty Images"Pensavo che avrebbe avuto bisogno di più tempo, che gli inizi sarebbero stati difficili. Ma è riuscito ad adattarsi perfettamente a quello che oggi è uno dei club più importanti d'Italia. È un numero 10 nel corpo di un numero 9.

"È importante capirlo per analizzare Bonny. È un attaccante elegante che ha questa facilità con la palla al piede, che gli permette a volte di prendere il controllo del gioco, di dettare le azioni con i suoi dribbling o i suoi passaggi. Gli piace partecipare al gioco, ma soprattutto, sa come farlo. Ha mostrato le sue qualità quando gioca da solo in attacco, ma Bonny è un giocatore ibrido, ancora più a suo agio quando ha un altro attaccante al suo fianco".

(Footmercato)